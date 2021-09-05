شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأزهر تبدأ تطعيم الطلاب بلقاح فيروس كورونا السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الازهر، اجتماع لجنة الأزمات بجامعة الأزهر لمناقشة استعدادات الجامعة لبدء العام الدراسى الجديد، وخلال الاجتماع ناشدت اللجنة جميع منسوبى جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، سرعة التسجيل عبر موقع وزارة الصحة للحصول على لقاح فيروس كورونا، لافتا انه تقرر بدء حملات التطعيم بداية من يوم السبت القادم 11سبتمبر 2021م بداية من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساءا.

وأعلن الدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة، أنه تقرر وضع نقاط تطعيم بعدة أماكن شملت نقاط فى الدراسة، بمقر مستشفى الطلبة الجامعي، وكلية اللغة العربية، لتطعيم منسوبى قطاع الدراسة، كما تم تخصيص نقاط تطعيم بمقر حرم جامعة الأزهر بمدينة نصر، شملت نقطة بمقر مكتب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، ونقطة بالإدارة الطبية أمام كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، وثالثة بكلية التربية بنين، ورابعة بمقر البنك الأهلى القديم فى مبنى المعامل المركزية بجوار كلية العلوم.

وبالنسبة لفرع البنات فقد تقرر وضع نقاط تطعيم فى الإدارة الطبية لفرع البنات، وذلك بمقر المدينة الجامعية للطالبات بمدينة نصر، وكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة، وكلية طب الأسنان بنات، وقاعة كلية الصيدلة بنات، وكلية التجارة بنات، إضافة لنقاط تطعيم فى مقر المركز الطبى بالمدينة الجامعية للبنين بمبنى الشهيد اللواء عادل رجائي.

وأوضحت جامعة الأزهر، أن التسجيل لتلقى لقاح فيروس كورونا متاح من خلال التسجيل عبر موقع وزارة الصحة.

https://www.egcovac.mohp.gov.eg/#/home