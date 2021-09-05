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الأوقاف: تدريب وتأهيل 60 ألف إمام ومعلم خلال العام المالى 2021/2022

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القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اجتماعا مع قيادات القطاع الدينى بالوزارة ضم كلا من: "هشام عبد العزيز رئيس القطاع الدينى، والدكتور أيمن أبو عمر رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة، والدكتور عبد الله حسن مساعد الوزير لشئون المتابعة، والدكتور محمود الفخرانى مساعد الوزير لشئون التدريب والامتحانات، والدكتور أشرف فهمى مدير عام التدريب، والدكتور عمرو الكمار مدير عام الفتوى وبحوث الدعوة، والدكتورة هدى حميد مساعد مدير عام المكتب الإعلامي".

 

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن الاجتماع جاء فى إطار خطة وزارة الأوقاف للتدريب والتأهيل النوعى التراكمى المستمر، حيث تم وضع البرامج التنفيذية لخطة التدريب والتأهيل للعام المالى 2021/2022م ليشمل ذلك تدريب وتأهيل 60 ألف إمام ومعلم هذا العام من خلال الدورات المكثفة مع الجامعات المصرية وأكاديمية ناصر بالإضافة إلى القوافل المشتركة مع الأزهر الشريف ووزارة الشباب والرياضة، ومواصلة دورات السوشيال ميديا والتحول الرقمى المتقدمة، وذلك إضافة إلى برامج التأهيل الفنى والإدارى.

ووقعت وزارة الأوقاف منذ شهر يناير الماضى، وحتى الآن 24 بروتوكول تعاون مع كلٍّ من : (جامعة الأزهر من خلال جميع فروعها على مستوى الجمهورية - جامعة عين شمس- جامعة القاهرة - جامعة المنوفية - جامعة المنصورة - جامعة الفيوم - جامعة بني سويف - جامعة جنوب الوادي بقنا - جامعة الأقصر - جامعة أسوان - جامعة أسيوط - جامعة الوادي الجديد - جامعة جنوب الوادي فرع البحر الأحمر - جامعة سوهاج - جامعة العريش - جامعة طنطا - جامعة دمنهور - جامعة بور سعيد - جامعة السويس - جامعة دمياط - جامعة المنيا - جامعة  مطروح - جامعة  الإسكندرية - جامعة الزقازيق) .

 

 

 

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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