شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تبدأ توسعة الدائرى بمنطقة الجبخانة بمصر القديمة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أعمال الإخلاء الجارية بمنطقة الجبخانة بحى مصر القديمة تمهيدا لإزالتها لتعارضها مع الخطة المعدة لتوسعة الطريق الدائرى بنطاق الحى، حيث يتم توفير وحدات بديلة مجهزة بحى الاسمرات، حيث من المقرر أن يتم إخلاء وإزالة 13 عقار ونقل وتسكين 63 أسرة بالأسمرات.

وفى السياق تفقدت نائب محافظ القاهرة، أعمال نقل سكان منطقة عزبة أبو قرن العشوائية إلى الوحدات البديلة بمدينة معا، ضمن خطة تطوير العشوائيات، وتوفير سكن ملائم للسكان، مشيرة إلى أنه تم إزالة 280 عقار، ونقل السكان إلى وحدات مؤثثة ومزودة بكافة الخدمات اللازمة لتوفير حياة كريمة وسكن ملائم لهم.

وتم حصر سكان منطقة عزبة أبو قرن العشوائية بمصر القديمة وأسفر الحصر عن وجود 4750 أسرة مستحقة، ويتم نقلهم تباعا فور الإخلاء وقبل الهدم ، ويتم نقلهم لوحدات مجهزة ومفروشة بالكامل بمشروع معا لتطوير العشوائيات بالسلام.

وشهدت منطقة الفسطاط أعمال تطوير كبيرة حيث تم تطوير المنطقة المحيطة بمتحف الحضارات و تم تنفيذ مشروع تطوير بحيرة عين الحياة والذى قارب على الافتتاح، لتتغير ملامح المنطقة بالكامل بين ليلة وضحاها .



نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية تتابع خطة التنفيذ



نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية تتابع خطة التنفيذ