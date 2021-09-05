شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة توقع بروتوكولا لتجهيز وفرش مدرسة الرؤية الرسمية للغات بالطالبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت محافظة الجيزة بروتوكولًا مع الهيئة العامة للأبنية التعليمة وإحدى الشركات الخاصة لفرش وتجهيز مدرسة الرؤية الرسمية للغات وذلك فى إطار تنفيذ خطة المحافظة لتقليص الكثافات الطلابية بالمدارس.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، فى بيان اليوم، أنه تم الانتهاء من عملية بناء وتشطيب المدرسة بالكامل على مساحة 3247 مترًا مربعًا بقطعة أرض تم توفيرها بنهاية شارع المحولات بحي الطالبية، لافتا إلى أن التكلفة الاجمالية للإنشاء والتشطيب تحملتها إحدى الشركات دائمة التعاون مع المحافظة فى ذلك المجال حيث تم إقامتها على أكمل وجه وفقا للمعايير المحددة لذلك في إطار التعاون الوثيق بين المحافظة ومؤسسات المجتمع المدني والشركات الخاصة المهتمة بدعم التنمية المجتمعية .

وأضاف المحافظ، أنه تم توقيع بروتوكول لتجهيز وفرش المدرسة بتكلفة مليون جنيه حيث ستضم المدرسة كافة المراحل التعليمية وتستوعب 28 فصلًا دراسيًا ، وذلك في إطار سعى المحافظة لإقامة مدارس جديدة على مستوى جميع الأحياء والمراكز والمدن لحل مشكلة الكثافة الطلابية بالفصول.

وشدد محافظ الجيزة، على أهمية مشاركة المجتمع المدني وكافة المؤسسات والجمعيات الأهلية ورجال الأعمال بقطاعات التعليم من أجل تطوير البنية الأساسية للمواطن معربًا عن ترحيبه بالتعاون من أجل دعم المنظومة التعليمية بالمحافظة، مشيرًا إلى أن التعليم هو قاطرة التنمية من أجل تغيير الأفكار والسلوكيات الخاطئة وبناء أجيال تستطيع أن تحمل راية المستقبل لبناء مجتمع متحضر ومتعلم.