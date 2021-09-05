شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تواصل المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، حيث شهدت اليوم الاحد وجاءت كالتالى:-
- الطماطم بسعر 9.5 جنيه للكيلوجرام.
- البطاطس 8.5 جنيه.
- البصل الأبيض 5 جنيهات.
- البصل الأحمر بـ 5 جنيهات
- الكوسة بـ 8.5 جنيه .
- الجزر بـ 9.5 جنيه.
- الخيار بـ 7 جنيهات.
- الباذنجان الرومى بـ 6.5 جنيه.
- الفلفل الرومى بـ 8.5 جنيه.
- الباذنجان الأبيض بـ 8 جنيهات.
الباذنجان العروس 8 جنيهات.
- الفلفل البلدى بـ 7.5 جنيه.
- الفلفل الألوان 24 جنيها.
- الليمون بـ 8 جنيهات.
- الجوافة 15 جنيه
- بلح بارحى 30 جنيها.
- التفاح السكرى 27 جنيها.
- العنب الأحمر 14 جنيها.
- عنب بناتى 13 جنيها.
- الباميا الخضراء 12.5 جنيه.
- تفاح أحمر إيطالى 28 جنيها.