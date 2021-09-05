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أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

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القاهرة - سامية سيد - تواصل المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
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‏‎وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، حيث شهدت اليوم الاحد وجاءت كالتالى:-

‏‎‏‎- الطماطم بسعر 9.5 جنيه للكيلوجرام.
‏‎- البطاطس 8.5 جنيه.
‏‎- البصل الأبيض 5 جنيهات.
‏‎- البصل الأحمر بـ 5 جنيهات
‏‎- الكوسة بـ 8.5 جنيه .
‏‎- الجزر بـ 9.5 جنيه.
‏‎- الخيار بـ 7 جنيهات.
‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6.5 جنيه.
‏‎- الفلفل الرومى بـ 8.5 جنيه.
‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 8 جنيهات.
‏‎الباذنجان العروس 8 جنيهات.
‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 7.5 جنيه.
‏‎- الفلفل الألوان 24 جنيها.
‏‎- الليمون بـ 8 جنيهات.
- الجوافة 15 جنيه
- بلح بارحى 30 جنيها.
‏‎‏‎- التفاح السكرى 27 جنيها.
‏‎‏‎‏‎- ‏‎‏‎‏‎العنب الأحمر 14 جنيها.
‏‎- عنب بناتى 13 جنيها.
‏‎- الباميا الخضراء 12.5 جنيه.
‏‎- تفاح أحمر إيطالى 28 جنيها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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