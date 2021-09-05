"جثة تحت رأسها وسادة".. الأمن يكشف لغز مقتل تاجر شمال سيناء في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد الصاوي:

نجحت الأجهزة الأمنية في كشف غموض ملابسات واقعة العثور على جثة تاجر خضروات بالبحيرة، إذ تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عامل بمزرعة المجني عليه وزوجته وتم ضبطهما.

تلقى مركز شرطة وادي النطرون بمديرية أمن البحيرة بلاغا بالعثور على جثة أحد الأشخاص موثوق اليدين والقدمين وأسفل رأسه وسادة عليها آثار دماء وبها عدة جروح.

على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام و إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، توصلت جهوده إلى تحديد شخصية المجني عليه وتبين أنه (تاجر خضروات مقيم بمحافظة شمال سيناء وله محل إقامة آخر بالإسماعيلية)، كما تبين استئجاره مزرعة بدائرة المركز.

أسفرت جهود البحث أن وراء ارتكاب الواقعة (عامل بمزرعة المجني عليه "له معلومات جنائية" وزوجته "ربة منزل" مقيمان بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة عقب استدراجهما المجني عليه لمسكنهما مُستغلاً الأول عمله بالمزرعة، حيث عقدا العزم وبيتا النية على التخلص منه والاستيلاء على سيارته وأمواله، وفي يوم الحادث حضر المجني عليه لمسكنهما وقام الأول بمباغتته وضربه على رأسه بمطرقة حديدية واستعان بالثانية وقاما بتقيده والتعدي عليه بالضرب حتى فارق الحياة، ثم قاما بنقله باستخدام سيارته وألقيا جثته بمكان العثور.

كما أضاف الأول بتخلصه من الأوراق الخاصة بإثبات هوية المجني عليه وتراخيص السيارة وهاتفه المحمول بإلقائها بإحدى المجاري المائية وأرشدا عن سيارة المجني عليه ومبلغ مالي خاص بالمجني عليه والأداة المستخدمة في الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.