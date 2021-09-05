"التخابر مع داعش ليبيا".. الإعدام لـ3 متهمين والسجن المشدد لـ7 آخرين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

تصوير -نادر نبيل:

قضت الدائرة الأولى إرهاب، بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، بالإعدام شنقًا لـ عماد أحمد عبدالسلام، ومفتاح أحمد عبدالسلام، وعياد أحمد عبدالسلام، لاتهامهم بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابي، وخطف مواطنين مصريين وتعذيبهم للحصول من ذويهم على أموال فدية لإطلاق سراحهم، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر مع داعش".

وعاقبت المحكمة كلا من محمد رجب عبدالواحد، ومروان الغريب وتامر رمضان بالسجن المؤبد، كما عاقبت كلا من عبد الحميد النبوي، ومحمد النبوي، وحسام صلاح، ومحمد رجب جمعة بالسجن المشدد 15 عاما عما أسند إليهم.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي، وطارق محمود، وسكرتارية طارق فتحي.

وجاء في أمر الإحالة أنه خلال عام 2012 وحتى 14 أغسطس 2018 داخل وخارج مصر، ارتكب المتهمون جميعا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وكان التمويل لجماعة إرهابية لعمل إرهابي، بأن جمعوا وتلقوا وحازوا وأمدوا ونقلوا ووفروا أموالًا ومعلومات لجماعة داعش بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية، واشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جرائم إرهابية.

واستخدم المتهمون من الأول حتى الـ 6 موقعًا على شبكة المعلومات الدولية لتبادل الرسائل وإصدار التكليفات بين منتمين إلى جماعة إرهابية، وذلك بأن استخدموا موقع تطبيق "تيليجرام" المتصل بشبكة المعلومات الدولية لتبادل الرسائل وإصدار التكليفات لأعضاء الجماعة الإرهابية.