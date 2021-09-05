حصلت على قرار حضانة نجليهما.. القبض على شخص قتل طليقته بالسكين في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-سامح غيث:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقتل سيدة بالدقهلية، إذ تبين أن طليقها مزقها بالسكين عقب تنفيذها قرار المحكمة بضم حضانة نجليهما.

تلقى قسم شرطة المنزلة بمديرية أمن الدقهلية بلاغا من إحدى المستشفيات باستقبالها إحدى السيدات-مُصابة بـ3 طعنات بالبطن وتوفيت أثناء إجراء الإسعافات لها.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية تبين قيام طليقها بالتعدي عليها بالضرب بسلاح أبيض "سكين" فأحدث إصابتها التي أودت بحياتها وذلك عقب تنفيذها قرار محكمة الأسرة بضم حضانة نجليهما واستلامها نجليهما وانصرافها رفقتهما.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه والأداة المستخدمة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.