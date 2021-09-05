"شوال به جثة مخنوقة"..الداخلية تكشف لغز اختفاء طفل منذ 10 أيام بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة_مغاغة بمديرية أمن المنيا بالعثور على جوال بلاستيكي على حافة إحدى المجارى المائية بدائرة المركز بداخله جثة (طفل "سن 4"، مقيم بدائرة مركز #شرطة_سمالوط_شرق) والمتغيب عن مسكنه مُنذ 25 أغسطس الماضى ، بكامل ملابسه ووجود قطعة من القماش ملفوفة حول عنقه وبه كدمة بالجبهة .

أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنيا إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (سيدتين ، مقيمتان بدائرة المركز) لوجود خلافات بينهما وبين (والدة الطفل المشار إليه) حيث قامتا باستدراج الطفل لمسكنهما وإعطائه علبة عصير تحوى مادة سامة وتعديا عليه بقطعة حديدية "مكيال" على رأسه وخنقه بإستخدام قطعة قماش حتى فارق الحياة، وعقب ذلك قامتا بوضعه داخل جوال بلاستيكى وإلقاء الجثة بالمجرى المائى محل العثور .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما ، وبمواجهتهما إعترفتا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وأرشدتا عن الأدوات المستخدمة .