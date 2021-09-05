ارتكبوا 17 واقعة.. سقوط عصابة سرقات المساكن بالسويس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن السويس، عناصر تشكيل عصابي تخصص في سرقات المساكن، واعترفوا بارتكاب 17 واقعة.

معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن السويس، أفادت قيام (6 من العناصر الإجرامية) بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه في ارتكاب وقائع سرقات المساكن بأسلوب التسلق والكسر مُتخذين من دائرة قسم شرطة فيصل مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات وباستهداف المتهمين، بمأمورية برئاسة القطاع، أمكن ضبطهم وبحوزتهم (فرد محلي وطلقة من ذات العيار -سلاح أبيض)، بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 17 واقعة بدائرة القسم، وأرشدوا عن المسروقات (6 شاشات عرض، عدد من المشغولات الذهبية -2 تابلت -3 أسطوانات بوتاجاز -موتور ثلاجة -باب -شباك ألوميتال) وأضافوا بإنفاقهم للمبالغ المالية على متطلباتهم الشخصية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.