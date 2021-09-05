حكام ولاعبي روسيا وهولندا وفرنسا بدراجات المضمار يزورون الأهرامات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

استقبلت منطقة أهرامات الجيزة صباح اليوم الأحد، وفدا من حكام ولاعبي فريق كل من دول روسيا و هولندا و فرنسا، المشاركين في بطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار، والتي تستضيفها مصر، وتقام على مضمار الدراجات الدولي باستاد القاهرة خلال الفترة من 1 إلى 5 سبتمبر الجاري، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

واستقبل الوفد أشرف محيي الدين مدير عام منطقة آثار الهرم، حيث اصطحبهم في جولة بالهرم الأكبر و منطقتي أبو الهول والبانوراما.

وأعرب أعضاء الوفد عن انبهارهم بإعجاز بناء الأهرامات ونحت تمثال أبو الهول، كما حرصوا على تسجيل زيارتهم بالتقاط الصور التذكارية لهم من أمام هرم خوفو الأكبر العجيبة الوحيدة الباقية من عجائب الدنيا السبع و تمثال أبو الهول.

وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على الاستفادة من الأحداث والفعاليات الهامة والبطولات الدولية التي تُقام في مصر للترويج للمقاصد السياحية والأثرية المختلفة بها، وذلك من خلال منح زيارات مجانية لجميع الوفود والفرق المشاركة في هذه الأحداث للتعرف على المتاحف والمناطق السياحية والأثرية بمصر مثل منطقة أهرامات الجيزة.

ومن بين الأحداث التي شاركت الوزارة بها خلال الفترة الماضية بطولة العالم لكرة اليد للرجال ٢٠٢١ التي أُقيمت خلال الفترة من ١٣ وحتى ٣١ يناير الماضي حيث استضافت منطقة أهرامات الجيزة جميع الفرق المشاركة بها.

وأكمل البيان: هذا بالإضافة الى أنه بمناسبة استضافة مصر لبطولة كأس العالم للرماية خلال شهر فبراير الماضي، استضافت منطقة الأهرامات نائب رئيس الاتحاد الدولي للرماية وحرمه وكل الأعضاء المشاركين في منافسات البطولة، إلى جانب زيارة رئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام.

كما نظمت الوزارة خلال الفترة الأخيرة زيارات تعريفية متنوعة إلى مصر لعدد من المدونين والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي في العديد من دول العالم.