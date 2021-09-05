"اتحاد المصريين": السعودية تضبط أكثر من 16 ألف مخالفة لأنظمة الإقامة والعمل خلال أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قال عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، إن الحملة الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي الإقامة والعمل وأمن الحدود بالسعودية، ضبطت خلال الفترة من 27 أغسطس 2021 حتى 2 سبتمبر 2021، نحو 16638 مخالفًا من جميع الجنسيات؛ منهم 9383 مخالفًا لنظام أمن الحدود، و5800 مخالف لنظام الإقامة، و1455 مخالفًا لنظام العمل.

وأوضح حنفي، خلال حديثه إلى "الخليج 365"، اليوم الأحد، أن إجمالي مَن تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بطريقة غير نظامية بلغ عددهم 849 مخالفًا، وتم ضبط عدد 19 شخصًا؛ لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

وأوضح نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية أن إجمالي مَن يتم إخضاعهم حاليًّا لإجراءات تنفيذ الأنظمة هو 81211 وافدًا مخالفًا؛ منهم 69315 رجلًا، و11896 امرأة، وأن الأنظمة المنفذة في حق المخالفين هي: إحالة 63491 مخالفًا للحصول على وثائق سفر، وإحالة 3382 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وتم ترحيل 9929 مخالفًا.

وأشار حنفي إلى أن وزارة الداخلية السعودية أهابت بالمواطنين والمقيمين أن كل مَن يسهِّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة، أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أية مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، سيعاقب بالسجن مدة 15 سنة، وبغرامة مالية تصل إلى مليون ريـال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، والتشهير به، كما تعد هذه الجريمة من الجرائم الكبيرة الموجبة والمخلة بالشرف والأمانة.

ودعا نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية أبناء الجالية المصرية المقيمين بالسعودية إلى الالتزام بالعمل لدى نفس المؤسسة أو الشركة المسجلة بهوية مقيم، والبعد عن المهن التي يشملها نظام السعودة.

وأكد حنفي، بالنسبة إلى المهن الحرفية التي تخضع لنظام (الفحص المهني)، أنه لا بد من الحصول على تصريح معتمد من المملكة بمزاولة المهنة، وأنه لا يوجد بالمملكة ما يسمى بالفيزا الحرة، والتقيد بالأنظمة واللوائح التي تصدر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.