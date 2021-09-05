للاستخدام الوبائي الطارئ.. مصر تتسلم جرعات أولية من "جونسون آند جونسون" أحادي الجرعة

محمد اسماعيل - القاهرة - تسلمت مصر الشحنات الأولية من اللقاح أحادي الجرعة المضاد لـ"كوفيد-١٩" الخاص بشركة "جونسون آند جونسون"، بموجب شروط اتفاقية الشراء مع الصندوق الاسئتماني الإفريقي لشراء اللقاحات.

وخُصصت هذه الجرعات الأولية، من قِبل المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها وشركائها، ويتوقع أن تتبع ذلك عمليات تسليم إضافية.

وقالت شركة "جونسون آند جونسون" إنها تعتقد أن لقاحًا أحادي الجرعة وسهل التوزيع، أداة مهمة لمكافحة الوباء على مستوى العالم؛ وهذا الأمر هو الذي دفع الشركة للالتزام بتوريد 900 مليون جرعة إجمالية من اللقاح إلى الاتحاد الإفريقي وآلية "كوفاكس".

وقال الدكتور رامز محسن، المدير التنفيذي لشركة "جانسن للأدوية" لمصر وشمال إفريقيا والأردن: "إننا فخورون بالعمل مع الاتحاد الإفريقي والحكومة المصرية؛ للمساهمة في خطة التحصين ضد (كوفيد-١٩) ومساعدة الشعب المصري".

وأضاف محسن: "منذ بداية الجائحة، عملنا بلا كلل لتطوير لقاح أحادي الجرعة يكون آمنًا وفعالًا وسعره مناسبًا؛ لمساعدة العالم في مواجهة تلك الأزمة الصحية المدمرة".

وأوضح المدير التنفيذي لشركة "جانسن للأدوية" لمصر وشمال إفريقيا والأردن أن "توفر اللقاح الخاص بنا في مصر يبرز جهودنا الحثيثة لمواجهة هذا الوباء على نطاق عالمي"، مُثمنًا "التعاون الوثيق مع السلطات الصحية المصرية".