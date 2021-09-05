شكرا لقرائتكم خبر عن إيبارشية السويس للأقباط الأرثوذكس: توقف الأنشطة والرحلات بدءا من 20 سبتمبر بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن المركز الإعلامى القبطى التابع لمطرانية السويس للأقباط الأرثوذكس عن إجراءات جديدة للتعامل مع الموجة الرابعة لفيروس كورونا.
وتتمثل هذه الإجراءات فى الأتى.
1- التأكيد على إلتزام كل مصلى بنظام الحجز المسبق.
2- توقف زيارات الأباء الكهنة للمنازل والاكتفاء بالافتقاد عن طريق التليفون.
3- استمرار خدمة التربية الكنسية بالنظام المعمول بها حاليا.
4- توقف كل الأنشطة والحفلات والرحلات ابتداء من 20 سبتمبر.
5- إلتزام المصلين فى كل المناسبات بارتداء الكمامة والإلتزام بها.
وفى سياق متصل، قررت مطرانية حلوان والمعصرة والتبين و15 مايو اقتصار حضور القداسات على 50% من طاقة الكنيسة.