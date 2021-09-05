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إيبارشية السويس للأقباط الأرثوذكس: توقف الأنشطة والرحلات بدءا من 20 سبتمبر بسبب كورونا

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القاهرة - سامية سيد - أعلن المركز الإعلامى القبطى التابع لمطرانية السويس للأقباط الأرثوذكس عن إجراءات جديدة للتعامل مع الموجة الرابعة لفيروس كورونا. 

وتتمثل هذه الإجراءات فى الأتى.

1- التأكيد على إلتزام كل مصلى  بنظام الحجز المسبق. 

2- توقف زيارات الأباء الكهنة للمنازل والاكتفاء بالافتقاد عن طريق التليفون. 

3- استمرار خدمة التربية الكنسية بالنظام المعمول بها حاليا. 

4- توقف كل الأنشطة والحفلات والرحلات ابتداء من 20 سبتمبر. 

5- إلتزام المصلين فى كل المناسبات بارتداء الكمامة والإلتزام بها. 

وفى سياق متصل، قررت مطرانية حلوان والمعصرة والتبين و15 مايو اقتصار حضور القداسات على 50%  من طاقة الكنيسة. 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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