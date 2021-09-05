شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تطور 7 شوارع بحى العمرانية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذ حى العمرانية بالجيزة أعمال تطوير وتوسعة لعدة شوارع خاصة المتقاطعة مع شارع الأهرام، حيث تم البدء بقطع طبقه الأسفلت المتهالك بشارع الظافر من شارع الهرم لإعادة رصفه وتوسعته، كما تم استكمال تركيب بلاط الانترلوك وإزالة الأرصفة والتعديات بشارع مدكور من شارع الهرم، وذلك بإشراف محمد نور الدين، رئيس حى العمرانية.

وتم استكمال تركيب بلاط الانترلوك بشارع ناصر الثورة من شارع الهرم، واستكمال ازاله الأرصفة وتوسعة شارع عمر ابن أبي ربيعه من شارع الهرم، واستكمال تركيب البلدورات الخرسانية وبلاط الانترلوك بشارع استديو الاهرام من شارع الهرم، واستكمال ازاله الأرصفة وتوسعة شارع الهنيدي من شارع الهرم، والبدء بقطع طبقة الاسفلت المتهالك بشارع عبد الرحمن حسنى من شارع ناصر الثورة.

وفى السياق نفذت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، حملات لرفع كفاءة النظـافـة والحدائق بنطاق أحياء الجيزة، شملت حـي بولاق الدكرور، والعجوزة، والدقي، كما شملت حملات نظافة وتجريد ورفع مخلفات شملت شارع ترعة الزمر، وشارع ناهيا بنطاق حي بولاق الدكرور، وأرض اللواء بنطاق حي العجوزة، وشارع وزارة الزراعة، وشارع محيي الدين أبو العز بنطاق حي الدقي، بإجمالى رفع 9236 طن مخلفات.

كما تم تنفيذ حملات نظافة بالحدائق شملت أعمال زراعة النباتات والزهور، وفرد النجيلة سابقة التجهيز بالجزيرة الوسطى بشارع ثروت بنطاق حي الدقي.