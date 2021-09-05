شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء اللجنة الأولى بامتحانى الكيمياء والجغرافيا للثانوية الأزهرية دور ثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت اللجنة الأولى في امتحانات الدور الثانى للشهادة الثانوية الازهرية، في يومها الثاني، حيث أدى طلاب القسم الأدبى امتحان مادة الجغرافيا، والقسم العلمى امتحان مادة الكيمياء، الامتحانات انطلقت أمس السبت 4 سبتمبر، وتستمر لمدة 9 أيام، يتم من خلالها عقد لجنتين لكل قسم " الأدبى – العلمى"، وذلك لسرعة الانتهاء من إعلان نتيجة الدور الثانى تمهيداً لإرسالها لجامعة الأزهر لاستكمال أعمال التنسيق.

ويؤدي الامتحان ما يقرب من 52 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحانات الدور الثاني على مستوى الجمهورية، في 369 لجنة على مستوى كافة القطاعات الأزهرية في جميع المحافظات، حيث تم تشكيل غرف عمليات وتخصيص أرقام واتساب لتلقى شكاوى امتحانات الثانوية الأزهرية، 01002077995 مكتب وكيل الأزهر، 01223343001 مكتب رئيس قطاع المعاهد.

يذكر أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الثانوية الأزهرية خلال العام الدراسي 2020/2021م، قد بلغ 106 آلاف و17 طالبًا وطالبة، منهم 58 ألفًا و30 طالبًا، و47 ألفًا و987 طالبة، ويبلغ عدد طلاب القسم الأدبي 68 ألفًا و723 طالبًا وطالبة مقسمين 37 ألفًا 977 طالبًا، و30 ألفًا و746 طالبة، كما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي 37 ألفًا 294 طالبًا وطالبة، مقسمين 20 ألفًا و53 طالبًا، و17 ألفًا 241 طالبة.

وبلغت نسبة النجاح في شعبة العلوم الإسلامية بلغت 100٪، والقسم العلمي 61.65٪، والقسم الأدبي 46.50٪، لتبلغ النسبة العامة 51.25٪.