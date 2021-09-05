شكرا لقرائتكم خبر عن تخريج أول دفعة من فنيى السكة الحديد بإجمالى 1000 فنى بتخصصات مختلفة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة النقل، تخريج أول دفعة من فنيى السكة الحديد، بإجمالى 1000 فنى بعد أن أنهوا البرنامج التدريبى بالمعهد لمدة 6 شهور والذى اشتمل على تدريب انضباطى وسلوكى وفنى بمعرفة متخصصين ومهندسى السكة الحديد وجاءت تخصصات الخريجين متمثلة فى "م. قائد قطار-فنى ميكانيكا-فنى كهربائي-فنى مناورة-فنى براد-فنى صيانة سكة-فنى حركة وبلوك-فنى مزلقان-مشرف قطار-صراف تذاكر) وجاء توزيعهم كالتالى " 980 أصحاء ذكور – 5 من ذوى الاحتياجات الخاصة - 15 فتاة للعمل صرافين تذاكر"

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إن الطلبة "المتدربون" اكتسبوا العديد من المهارات التى اشتملت على "تنظيم الوقت والانضباط وإتقان العمل وتقويم السلوك العام - رفع معدل كفاءة اللياقة البدنية من خلال برامج التأهيل الرياضى - التعرف على الدولة المصرية وحجم المشروعات الخدمية المقدمة للشعب المصرى - التعرف على المؤسسة العسكرية ودورها الوطنى كما تم تدريبهم فنياً على أحدث الطرق المستخدمة فى أعمال صيانة الوحدات المتحركة من عربات و جرارات ونظم الإشارات وخطوط السكك الحديدية لمواكبة التكنولوجيا الحديثة بواسطة أفضل مهندسى الهيئة

وأشارت الوزارة إلى أن تخرج هذه الدفعة يأتى فى إطار تنفيذ خطة تطوير والارتقاء بالعنصر البشرى بالهيئة التى وجهت بها القيادة السياسية وان تخرج هذه الدفعة من الفنيين من معهد ضباط الصف المعلمين يمثل نقلة نوعية كبيرة فى مجال العمالة الفنية المؤهلة والمدربة بالسكة الحديد وستشكل قوة دفع هائلة فى العمل الفنى بالهيئة لافتاً إلى أن فخامة الرئيس قد صدق على البدء فى إجراءات تعيين (250) مهندس و (750) تكنولوجى و(1500) فنى تخصصات مختلفة لخدمة مشروعات الجر الكهربائى العملاقة التى يتم تنفيذها مثل "المونوريل-القطار الكهربى السريع".

وأكدت وزارة النقل، أنه إلى جانب تخريج هذه الأجيال الجديدة فانه بالتوازى يتم الارتقاء بالعنصر البشرى الحالى للسكة الحديد وفق خطة شاملة تعتمد مرتكزاتها على عدة محاور، منها خلق بيئة عمل مناسبة، وحل المشكلات الإدارية كافة، وتحقيق العدالة بين كل الموظفين واستمرار تنفيذ الدورات التعليمية والتثقيفية والسلوكية لهم وذلك فى إطار الخطة الشاملة لتطوير منظومة السكك الحديدية.