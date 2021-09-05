شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير ساحات انتظار السيارات بمنطقة كبار الزوار فى مطار القاهرة الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت شركة ميناء القاهرة الجوى تطوير ساحات انتظار السيارات، وذلك لمنطقة استراحة كبار الزوار بمبنى الركاب رقم 1 والمعروف بالمطار القديم، وذلك بتعليمات من المحاسب مجدى إسحاق رئيس الشركة، ليتواكب مع خطة التطوير والتحديث الجارى العمل بها فى مطار القاهرة الدولي.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار، يهدف اعادة التطوير لإكساب شكل جمالى يتوافق مع تطوير استراحات كبار الزوار، كما يهدف إلى اعادة تخطيط الساحات وزيادة أماكن الانتظار بها، خاصة أن تلك الساحات لم تشهد أى تطوير منذ سنوات، وما تم بها خلال السنوات الماضية أعمال بسيطة مثل الدهان والرصف، واشارت المصادر إلى أن التطوير يشهد إعادة تقسيمها المنطقة من أول وجديد على عدة مراحل حتى لا يتم غلق الساحات مرة واحدة.

وتابعت المصادر أن أعمال التطوير سوف تنتهى خلال الاسابيع القليلة القادمة، ويتم خلالها زيادة مساحات السيارات بالمطار.