شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة العمل العربية: دعم متواصل لفلسطين لإقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد بطي الشامسي، نائب رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية، إن الدورة 47 لمؤتمر العمل العربى، تنعقد بعد عام كامل عانت فيه البلدان العربية والعالم من جائحة كورونا وما فرضته على البلدان العربية من تحديات، مشيرا إلى أن مجلس المنظمة قام خلال الفترة السابقة بالعديد من الأعمال منها، دورتين حضوريتين ودورتين عن بعد، وتم مناقشة الأنشطة والفعاليات التي قامت بها المنظمة من أجل صالح طرفي العملية الانتاجية ، وتم مناقشة عدد من القضايا المهمة، اجتماعا للجنة الحريات النقابية ، ولجنة الخبراء القانونين ، كما ناقش المجلس كذلك تصورات تنفيذ قرارات المؤتمر فى دوراته السابقة وبحث الموقف المالي للمنظمة من حيث المتأخرات والمتحصلات عن عام 2019 2020 .

وأشار الشامسى، فى كلمته فى افتتاح الدورة 47 لمؤتمر العمل العربي الذي يعقد بالقاهرة - دولة المقر-، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى أنه تم مناقشة تقارير عن عمال وشعب فلسطين ما يعانيه من جراء الممارسات الإسرائيلية الغاشمة ، وأدان المجلس الاعتداءات على الشعب الفلسطيني ، ودعمه المتواصل فى سعيه حتى يقيم دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف .