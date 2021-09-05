شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الدورة الصيفية الشاطئية للجامعات بمعهد إعداد القادة بمشاركة 155 طالب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت الدورة الصيفية الشاطئية للجامعات والمعاهد العليا المصرية " ضمن برنامج إعداد القادة التخصصى" بعنوان الدورة التدريبية لطلاب الجامعات المصرية لتأهيل القادة الرياضيين للاشتراك فى اللجان الرياضية بمشاركة 155 طالب من 13 جامعه مصرية، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى ورئيس الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة وتحت إشراف الدكتور محمد صبحى حسانين، نائب رئيس الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات، الدكتور هشام الجيوشي، سكرتير عام الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات، وبقيادة الدكتور كريم همام مدير المعهد وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفى، والدكتور عبد المنعم الجيلانى وكلاء المعهد، وبحضور الدكتور حازم الروبى مدير المركز الدولى لعلوم وفنون الرياضة، وبهاء مختار مدير قطاع المنافسات والبطولة.

ويأتى ذلك تفعيلا لبروتوكول التعاون بين معهد إعداد القادة والاتحاد الرياضى المصرى للجامعات.

أوضح الدكتور كريم همام أن المعهد يعمل على إعداد وتأهيل الكوادر من القيادات الشبابية لذا نهتم بالمشاركة الطلابية لهؤلاء الشباب فى الأنشطة الرياضية، لاكتشاف وتنمية المواهب فى المجالات الرياضية المختلفة، بالإضافة إلى استثمار طاقات الشباب الإيجابية، والعمل على صقل مهاراتهم من خلال عقد العديد من المحاضرات وورش العمل إلى جانب المسابقات والأنشطة المختلفة بما يساهم فى خلق جيل قادر على تحقيق التنمية المستدامة للبلاد، وإتاحة الفرص ومجالات المشاركة الحقيقية فى البناء المجتمعي.

وتستمر فعاليات الدورة التدريبية لطلاب الجامعات المصرية الى يوم الاربعاء الموافق 8 سبتمبر 2021 وتتضمن العديد من المحاضرات منها القيادة الايجابية، القيم الأخلاقية والرياضية، تنظيم وإدارة المسابقات الرياضية، المهنية الاعلامية بالمجال الرياضى، الاتحادات الرياضية والاتحادات الطلابية، بالإضافة إلى عقد مجموعة من ورش العمل وكذلك المسابقات الرياضية وانشطة مختلفة، وجاء ذلك وفق اهتمام القيادة السياسية بجمهورية مصر العربية بالشباب وخاصة شباب الجامعات والاعتماد عليهم فى المستقبل لما يعود بالنفع ورفع شأن مصر عاليا بين جميع دول العالم .

كما تقام المنافسات فى ( كرة قدم خماسى نجيل صناعى - كرة طائرة شاطئية ملعب رملى ) ويتخلل الدورة الصيفية بعض الأنشطة الترويحية والأنشطة التعليمية والأنشطة الحرة والأنشطة الثقافية وورش عمل بمشاركة بعض المتخصصين لنقل الخبرات المهنية لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية لإخراج جيل جديد يكون بمثابة قوة شبابية يعتمد عليها فى رفع مستوى وشأن البلاد والتى من أهداف الدولة المصرية الإعتماد وإخراج جيل شبابى جديد يعتمد عليه فى جميع مجالات مستقبل الوطن .