شكرا لقرائتكم خبر عن إيبارشية حلوان و15 مايو تقصر حضور القداسات على 50%؜ من طاقة الكنيسة بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن القمص ميخائيل جرجس وكيل عام مطرانية حلوان والمعصرة والتبين و15 مايو أنه نظرا لارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا الفترة الأخيرة فى أماكن عديدة بالإيبارشية تم اتخاذ عدة قرارات تتمثل فى الأتى:

1- يكون حضور القداسات بنسبة 50%؜ من الطاقة الاستيعابية للكنيسة بواقع فرد لكل دكة.

2- تعليق صلوات الثالث والحميم فى المنازل والمعموديات تتم فى حضور فردين فقط.

3- الهطولات والأكاليل العدد المصرح به 50% من الطاقة الاستيعابية للكنيسة بواقع فرد لكل دكة.

4- حالات الانتقال: يتم الصلاة بالمقابر بالنسبة لحالات كورونا ولا استثناء فى ذلك.

5- إيقاف الافتقاد المنزلى ومناولة المرضى حتى إشعار أخر.

6- على كل من يشعر بأى أعراض حتى لو بسيطة أن يعزل نفسه ويمتنع عن الحضور للكنيسة حتى إشعار أخر.

7- التشديد على إتباع الإجراءات الاحترازية داخل الكنيسة.