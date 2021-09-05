شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم القصاص لطلاب جامعة القاهرة: معدلات النمو السكانى فى مصر 5 أضعاف العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة وتحرير الخليج 365، الانجازات التى حققتها الدولة المصرية خلال 8 سنوات على كافة المستويات والمشروعات القومية التى أطلقتها الدولة المصرية وذلك لطلاب جامعة القاهرة ضمن معسكر قادة المستقبل.

وقال الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة وتحرير الخليج 365، إن سكان العشوائيات كانوا يمثلوا نار على مدى عقود واليوم انتقلوا إلى مجتمعات حضارية، واليوم لا نقول لمن يقيم الوضع صدق هذا ولكن يجب أن يكون لديه القدره على التفرقة والفهم وكثير من التفاصيل لأن العلم والتفكير العلمى هو من يبنى المستقبل.

وأضاف القصاص فى كلمته لطلاب جامعة القاهرة ضمن فعاليات معسكر قادة المستقبل بالنسخة الرابعة، حول بناء الإنسان وتطوير العقل المصرى، أن على مدى العقود الماضية الدولة تقود مشروع لإحياء التعليم، من الابتدائى حتى الثانوى ثم الجامعة، ويجب أن يقدم للطلاب التخصصات الجديدة التى لم تكن متاحة بالتعليم مسبقاً، وبالفعل تم البدء فى ذلك مثل الذكاء الاصطناعى وكافة التخصصات الكهرباء والاتصالات

وأكد رئيس مجلس إدارة وتحرير الخليج 365، أن العاصمة الإدارية الجديدة وفكرة الدولة لتغيير قواعد المعلومات تحتاج إلى عقول شابة أكثر إحساسا بالمسئولية، والرئيس السيسى يعمل على مدار 24 ساعة ويتحرك فى كل الملفات، ولدينا عقول لا تزال تطلب الاوراق والطلاب الجدد عليهم مسؤولية كبيرة للتطوير والتوافق مع سياسة الدولة.

وتابع الكاتب الصحفى أكرم القصاص:"فكرة انتظار الوظيفة فى مصر كان سئ جدا، تطوير العقل ليس أمر مجرد ولكنه موضوع مرتبط باليوم وغدا، والعالم الغربى يعانى من نقص فى بعض الوظائف وغيره ويقدم إعلانات ويستقطب الخريجين، وجزء من مهمتنا وفى ظل تطوير التعليم وتوفير وظائف ومشروعات مثل حياة كريمة وعناصر مهمة فكرة إتاحة الفرص وتكافؤ الفرص بحيث يكون الشعور بالفرصة التى سأحصل عليها فى مصر سيحصل عليها بالخارج.

وواصل الكاتب الصحفى أكرم القصاص، أن مصر ذات تأثير وتتقدم للأمام، ويجب النظر إلى قضية الزيادة السكانية، موضحا أن نسبة الزيادة السكانية فى مصر تشهد زيادة حوالى 2.5% وهو معدل 5 أضعاف عن المعدل العالمى، ونجد أن البعض يرى أن الزيادة السكانية ثروة بشرية، وبالفعب تكون كذلك عندما يكون هناك فرص فى الصحة والتعليم ولكن فى قطاعات لا تجد فرصة تعليم وصحة، ويجب التساؤل هل الزيادة السكانية طاقة بشرية ام لا، متابعا الناس ستشعر النتائج بالمشروعات وفرص العمل 10 أضعاف ما تشعر به فى حالة انخفاض النمو السكانى لان ارتفاع معدلات النمو تستهلك ما يتم إنتاجه أكثر .