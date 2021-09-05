شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم القصاص: جامعة القاهرة لها رمزية فى تاريخ العقل المصرى والعربى على مدى تاريخها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفى أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة وتحرير ”الخليج 365”، أن جامعة القاهرة لها رمزية فى تاريخ العقل المصرى والعقل العربى والعالم، وذلك لأن الجامعة على مدى تاريخها أطلقت الكثير من الأفكار التى أسهمت فى تغير العقل والمجتمع والوعى والمثقفين بشكل كبير، لأن تطوير العقل مهمته طرح الأسئلة الصحيحة.

وأضاف "القصاص" فى كلمته لطلاب جامعة القاهرة- ضمن فعاليات معسكر قادة المستقبل بالنسخة الرابعة، حول بناء الإنسان وتطوير العقل المصرى- أن جامعة القاهرة بها كبار المثقفين والأدباء مثل الدكتور أحمد لطفى السيد وطه حسين، وكانت جامعة القاهرة رمزية على تاريخ مصر فى القرن العشرين وحتى الآن.

وتابع رئيس مجلس إدارة وتحرير الخليج 365، أن العالم يتطور إلى الأمام بشكل عام ولا يمكن أن يكون حجم المعارف التى يمتلكها الإنسان فى قرن 21 حجم وأضعاف ما يمتلكه جدودنا القدماء، مؤكدا أن مصر من الدول التى لا تزال فيها آثار القدماء موجودة وبحالها، وتلك الآثار تعكس الإبداع فى الهندسة والطب والكيمياء والعلوم المختلفة وصناعة السفن وكل شيء، وهذا يعنى أن الحضارة يبنيها العقل وليس فقط الجسد.

واستطرد الكاتب الصحفى أكرم القصاص، أنه رغم عبور البشر على مدى كل هذه العصور إلا أن هناك الشواهد التى تؤكد وجود حضارة، موضحا أن بناء الحضارة ليس مرتبطا فقط بالمبانى مثل الأهرامات والمعابد والتحنيط وليس العلم التجريبى، ولكن فكرة الفلسفة والحضارة والتقاليد وهناك مجتمع يبنى حضارة على ضفاف نهر النيل مميزة، وعلى مدى التاريخ الموقع الجغرافى لمصر سنجد أنها ملتقى الحضارات وممر للتجارة ومطمع الغزوات واتصال ثقافى بين آسيا وأفريقيا وأوروبا مصر كانت البلد الأكثر تأثيرا.

وأردف رئيس مجلس إدارة وتحرير ”الخليج 365”، نحن فى القرن الـ 21 ويمكن الاطلاع على الأخبار من خلال الموبايل فى دقيقة وانفتاح على العالم، على عكس الماضى كنا ننتظر الخبر لحين طباعة الجرائد والوصول إليها، قائلا للطلاب أنه على اكتفاكم مسؤولية كبيرة لبناء المستقبل.