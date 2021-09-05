شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار وزارة التموين بتطوير 21 منفذ مجمع استهلاكى بالصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية قرارا لوزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى الشركة القابضة للصناعات الغذائية بشأن اعتماد موازنة الشركة المصرية لتجارة الجملة فى السنه المالية الجديدة ومنها تطوير 9 فروع جملة و12 فرع تجزئة كمنافذ لمجمعات الاستهلاكية فى محافظات الوجه القبلى.

كما تم إضافة نشاط شراء العقارات لنشاط السجل التجارى للشركة وذلك لاستكمال تسليحا العقارات المملوكة للشركة كطلب للشهر العقارى.

يأتى ذلك فى الوقت الذى نجحت فيه وزارة التموبن والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية فى توفير كافة السلع والمنتجات الغذائية وطرحها للمواطنين بأسعار اقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى .

