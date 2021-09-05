شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تفتتح 7 مساجد جديدة إحلالًا وتجديدًا الجمعة المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الأوقاف، إنها ستفتتح يوم الجمعة المقبل، 7 مساجد جديدة "إحلالًا وتجديدًا"، لافتة إلى أنه يذلك يكون إجمالى ما تم افتتاحه من1 يوليو الماضى، حتى الآن 169 مسجدًا، منها 148 مسجدًا جديدًا "إحلالًا وتجديدًا"، و21 مسجدًا صيانة وترميمًا.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم المساجد المقرر افتتاحها على النحو التالي:





مديرية أوقاف مرسى مطروح1. سيدى عبد السلام - سيوه

2. النور - سيوه



مديرية أوقاف الوادى الجديد مديرية أوقاف الوادى الجديد

3. النخيل - بلاط





مديرية أوقاف الفيوم4. الوسطانى الكبير – م عبد الله –م الفيوم

5. عباد الرحمن – م الفيوم شمال

6. التقوى – النقلة – طامية ثان

7. النور – أبو السعود – م الفيوم شمال