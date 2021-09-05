شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تحدد أوراق الإعفاء من المصروفات الدراسية للعام الدراسى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الأوراق المطلوبة لإعفاء الطلاب والفئات المنصوص عليها فى القرار الخاص بالمصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد، موضحة أن ولى الأمر يقدم صورة ضوئية من شهادة وفاة الأب بالنسبة للطلاب الأيتام وصورة ضوئية من الرقم القومي لولى الأمر وصورة ضوئية من بطاقة الوصاية على الطالب.

وتابعت الوزارة، أن الأوراق المطلوبة للإعفاء لأبناء مستفيدي معاش الضمان الاجتماعى وتكافل وكرامة، عبارة عن أصل خطاب من الشئون الاجتماعية ممهور وصورة ضوئية من بطاقة الأب أو المستفيد بالمعاش وصورة ضوئية من القبض، وأصل خطاب يثبت العمل في وزارة التربية والتعليم وصورة ضوئية من الرقم القومى للأب الموظف التربية والتعليم وصورة ضوئية من شهادة ميلاد الطالب أو الطالبة، بالنسبة لأبناء العاملين بالتربية والتعليم.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه بالنسبة للأوراق المطلوبة لإعفاء لأبناء المطلقات هى صورة ضوئية من قسيمة طلاق الأم وصورة ضوئية من الرقم القومي للأم المعيلة وصور من أية أوراق تثبت إعالة الأم للطالب أو الطالبة، مع استخراج إفادة من المدرسة تفيد بأن الطالب أو الطالبة مسجل في المدرسة بالنسبة للأوراق المطلوبة لعمل بحث اجتماعى.

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في خطاب لها، أنه يبدأ العام الدراسي القادم بالمدارس الرسمية والخاصة والعربي واللغات اعتبارا من 9 أكتوبر 2021 طبقا للخريطة الزمنية المعتمدة، على أن يبدأ بكافة المدارس الدولية اعتبارا من 12 سبتمبر المقبل.

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أنه على جميع المدارس اتباع تعليمات وزارة التربية والتعليم سواء من خلال حضور الطلاب فعليا أو من خلال منصات التعليم الرقمية أو نظام التعلم عن بعد "أونلاين"، وستراعى المواعيد والضوابط سالفة الذكر وعلى كافة جهات الاختصاص والمدارس التي تطبق المناهج الدولية الخاصة والحكومية الالتزام بها.