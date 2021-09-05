شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات الخطوط الكويتية بعد توقف أكثر من عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، أولي رحلات الخطوط الجوية الكويتية قادمة من مطار الكويت، وذلك بعد توقف أكثر من عام بسبب الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها السلطات الكويتية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

قالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن أولى رحلات الخطوط الجوية الكويتية الرحلة رقم KU 545 "إيرباص A332" وصلت مبني الركاب رقم 2 بالمطار في تمام الساعة 1,48 وعلي متنها حوالي 50 راكبا، ومن المقرر مغادرة الرحلة برقم KU 546 في تمام الساعة 4,15 عصراً، حيث تم فتح كونترات السفر قبل موعد الإقلاع الجدولي للرحلة بـ 3 ساعات، وذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية اللازمة للحفاظ على سلامة المسافرين.

وكان مجلس الوزراء الكويتي أعلن موافقته على عودة الطيران المباشر مع بعض الدول منها مصر، حيث تم تحديد نسبة محددة لشركات الطيران المحلية والمصرية، بواقع 1562 راكبا قادما إلى البلاد في اليوم، منها 781 راكبا لشركات الطيران المحلية، ومثلهم لشركات الطيران المصرية.