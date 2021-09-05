شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الرئاسة: الرئيس السيسي تفقد أكبر دار أوبرا فى الشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص أثناء تواجده صباح اليوم، الأحد، بالعاصمة الإدارية الجديدة لحضور احتفالية أبواب الخير، علي تفقد بعض منشآت العاصمة الإدارية ومنها دار الأوبرا الجديدة بمدينة الفنون و الثقافة والتي تعد أكبر دار أوبرا في الشرق الأوسط.

وتضم قاعة رئيسية تصل سعتها 3500 فرد مقامة وفقاً لأحدث التقنيات الهندسية من إضاءات تخصصية وأنظمة صوتية الى جانب مسرحاً للموسيقي يصل سعته الي 1300 فرد مؤهل وفقاً للمعايير الدولية لاستقبال الحفلات الموسيقية العالمية بحانب مسرحا للدراما والأداء الحركي يتسع 700 فرد، وذلك في إطار طراز معماري فريد وثري.