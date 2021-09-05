رسائل الرئيس السيسى خلال إطلاق أكبر قافلة إنسانية لرعاية مليون أسرة.. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأحد، مجموعة من الرسائل الهامة خلال إطلاق أكبر قافلة إنسانية لرعاية مليون أسرة على مستوى الجمهورية، وذلك فى إطار احتفالية "أبواب الخير" التى ينظمها صندوق "تحيا مصر" بالعاصمة الإدارية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى وتزامنا مع اليوم العالمى للعمل الخيري.

وتفقد الرئيس السيسى القافلة الإنسانية التى تأتى فى إطار احتفالية "أبواب الخير" التى تستهدف حوالى 5 ملايين مواطن، وذلك فى إطار تكثيف جهود وإجراءات الحماية الاجتماعية التى تتخذها الدولة لتحسين الاحوال المعيشية للمواطنين وذلك بالتنسيق ما بين القطاع الحكومى وغير الحكومى ومنظمات المجتمع المدني.



رسائل الرئيس السيسى خلال إطلاق أكبر قافلة إنسانية لرعاية مليون أسرة

وتوجه الرئيس بالشكر والتقدير لكل من ساهم فى هذه القوافل، سواء صندوق "تحيا مصر" أو منظمات المجتمع الأهلى وغيرهم، مشيراً إلى أن هذا الجهد مقدر ومنظم وكبير للغاية والمجتمع المصرى يقدر هذا الجهد.

وأضاف الرئيس السيسى، فى مداخلة خلال الاحتفالية، أن اقتراح عمل صندوق "تحيا مصر" استهدف لأن يكون وسيلة إضافية لقدرة الدولة مع منظمات المجتمع الأهلى لتنظيم العمل الخيرى لمواجهة التحديات التى تقابل المواطنين فى مختلف أنحاء مصر.