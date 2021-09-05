شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسي: الدولة تعمل على تطوير الأداء لتحسين معيشة المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها:

الرئيس السيسي يتفقد عددا من مبادرات الحماية الاجتماعية ضمن "أبواب الخير"

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، منذ قليل، عددا من مبادرات الحماية الاجتماعية فى إطار احتفالية أبواب الخير، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

غدا طقس حار بالقاهرة شديد الحرارة جنوبا والعظمى بالعاصمة 34 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الاثنين، طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

تخفيض نسب القبول بالمعاهد الصحية للقوات المسلحة لتكون 55% بدلاً من 60%

فى إطار حرص القوات المسلحة على توسيع قاعدة الاختيار للطلبة المتطوعين للالتحاق بالمعاهد الصحية للقوات المسلحة وفى ضوء انخفاض مجموع طلبة الثانوية العامة، صدق الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على تخفيض نسب القبول للطلبة المتطوعين لصالح المعاهد الصحية للقوات المسلحة ( ذكور – إناث ) من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة (علمى علوم ) أو الأزهرية (علمى) لتكون 55% بدلاً من 60% مع تفضيل الحاصلين على أعلى الدرجات فى اللغة الإنجليزية حتى الإكتفاء بالعدد المطلوب.

الرئيس السيسي: "عايزين جهد أكبر عشان نحقق الـ 100 مليار لصندوق تحيا مصر"

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الجهد الذى يبذله صندوق تحيا مصر هو جهد منظم، مضيفا: "أد إيه واصل للناس الجهد ده، لأنه جهد منظم ومخلص وكبير، لما جينا نعمل صندوق تحيا مصر ونجمع فيه أموال تكون وسيلة إضافية لقدرة الدولة مع منظمات المجتمع المدني لتنظيم العمل الخيرى والتحديات اللى بتقابل الناس فى كل حتة فى مصر".

الرئيس السيسي: "صندوق تحيا مصر تحت مسؤوليتى المباشرة ومفيش جنيه بيطلع كده"

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسالة طمأنينة إلى أصحاب التبرعات بأن أموالهم بين أيادى أمينة، قائلا: "صندوق تحيا مصر تحت المسؤولية المباشرة ليا، يعنى الجنيه مبيطلعش كده، دى طبيعة عندى يعني صعبة قوى، لازم أصدق علشان الفلوس تطلع، علشان تبقوا مطمنين أن أموالكم إن شاء الله بين أيد أمينة يتم إنفقاها وفق دراسات وتصور للتخفيف من مشاكل وقسوة الحياة على الناس في مصر".

تنسيق المرحلة الثانية.. 240 ألف طالب يسجلون الرغبات بموقع التنسيق حتى الآن

أعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم الأحد، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 240 ألف طالبًا وطالبة للعام الجامعي 2021/2022.

الرئيس السيسي يحذر من موجة كورونا الرابعة ويدعو للالتزام بالإجراءات الاحترازية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إننا على أعتاب الموجة الرابعة لفيروس كورونا، داعيا المصريين للانتباه للإجراءات الاحترازية، قائلا: "نخلى بالنا وحملة التطعيم ننهض بيها بأكبر معدلات".

الرئيس السيسي: الدولة تعمل على تطوير الأداء لتحسين معيشة المواطنين

قدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشكر لكل من ساهم في فعالية "أبواب الخير" قائلا: "اللى إحنا بنشهده والجهد اللى بيتعمل خلال السنوات الماضية فيما يخص صندوق تحيا مصر وكل المشاركين من منظمات المجتمع المدني والقائمين على أعمال البر والخير ورجال الأعمال وكل من ساهم.. ربنا يكرمهم ويزيدهم"، مشددا على أن المجتمع المصرى كله مقدر هذا الأمر.

التعليم العالى تعلن غدا نتيجة المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات والمعاهد

تعقد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الساعة الواحدة والنصف غدا الاثنين، مؤتمرا صحفيا للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، لإعلان نتائج تنسيق المرحلة الثانية للجامعات الحكومية والمعاهد، بحضور السيد عطا رئيس قطاع التعليم المشرف العام على مكتب التنسيق، والدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة ومسئولي مكتب التنسيق.

الصحة تعلن استقبال الشحنة الثانية من لقاح جونسون بإجمالى 525 ألفا و600 جرعة

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، استقبال الشحنة الثانية من لقاحات فيروس كورونا "جونسون أند جونسون" بإجمالى 252 ألفًا و600 جرعة، مساء أمس السبت، وذلك عن طريق آلية مجموعة العمل الأفريقية للحصول على لقاحات كورونا“AVAT” ، بالتعاون مع البنك الأفريقى للصادرات والواردات، ضمن خطة الدولة للتنوع والتوسع فى توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

رئيس الوزراء: "جينيس" تتأهب لاستقبال 3 أرقام قياسية جديدة لصندوق تحيا مصر

كشف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عن أن موسوعة جينيس للأرقام القياسية العالمية تستعد لاستقبال 3 أرقام قياسية جديدة أحرزها صندوق تحيا مصر، تختص بكل من أكبر حملة للتبرع بالأجهزة الطبية في العالم، وأكبر حملة للتبرع بالأجهزة المنزلية بواقع 4500 جهاز، وأكبر تبرع بالمواد الغذائية باجمالى مليون كرتونة لمساعدة أسرنا في ربوع مصر كلها".

إقلاع أولى رحلات مصر للطيران إلى الكويت بعد توقف أكثر من عام

استأنفت شركة مصر للطيران، صباح اليوم الأحد، رحلاتها الجوية إلى الكويت، وذلك بعد توقف أكثر من عام بسبب الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها السلطات الكويتية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

رئيس الوزراء: العمل الخيرى واجب إنسانى ويهدف لنشر التكافل والتضامن الاجتماعى

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن العمل الخيري هو الواجب الحقيقى للإنسانية، وأعمالنا الخيرية تسهم في القضاء على الفقر والذى يعد جوهر التحديات التي تهدد الإنسانية، ويولد مجتمعا قليل الابداع، مشددا على أن العمل الخيري يهدف إلى نشر التكافل والتضامن الاجتماعي ما يؤدى الى تعزيز القيم الدينية والنهوض بالمجتمعات.

المدارس تستقبل طلاب الثانوية العامة دور ثان لأداء امتحان اللغة الثانية

توافد طلاب الثانوية العامة على المدارس، قبل قليل، استعدادا لأداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية بامتحانات الدور الثانى التى انطلقت أمس السبت وتستمر حتى 13 سبتمبر الجارى، حيث استقبلت اللجان الطلاب وحرصت على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء دخول الطلاب، ونبهت اللجان على الطلاب بضرورة ارتداء الكمامة واستخدام الادوات الشخصية الخاصة بعقد الامتحان، كما شهدت اللجان أيضا تفتيش الطلاب لمنع دخول أى أجهزة غش سواء إلكترونية أو تقليدية.

الرئيس السيسي يتفقد أكبر قافلة إنسانية لرعاية مليون أسرة على مستوى الجمهورية

يتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم أكبر قافلة إنسانية لرعاية مليون أسرة علي مستوى الجمهورية، وذلك فى إطار احتفالية أبواب الخير.