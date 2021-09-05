شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيض نسب القبول بالمعاهد الصحية للقوات المسلحة لتكون 55% بدلاً من 60% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار حرص القوات المسلحة على توسيع قاعدة الاختيار للطلبة المتطوعين للالتحاق بالمعاهد الصحية للقوات المسلحة وفى ضوء انخفاض مجموع طلبة الثانوية العامة، صدق الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على تخفيض نسب القبول للطلبة المتطوعين لصالح المعاهد الصحية للقوات المسلحة ( ذكور – إناث ) من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة (علمى علوم ) أو الأزهرية (علمى) لتكون 55% بدلاً من 60% مع تفضيل الحاصلين على أعلى الدرجات فى اللغة الإنجليزية حتى الإكتفاء بالعدد المطلوب.