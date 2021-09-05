شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يتفقد عددا من مبادرات الحماية الاجتماعية ضمن "أبواب الخير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، منذ قليل، عددا من مبادرات الحماية الاجتماعية فى إطار احتفالية أبواب الخير، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد قدم الشكر لكل من ساهم في فعالية "أبواب الخير" قائلا: "اللى إحنا بنشهده والجهد اللى بيتعمل خلال السنوات الماضية فيما يخص صندوق تحيا مصر وكل المشاركين من منظمات المجتمع المدني والقائمين على أعمال البر والخير ورجال الأعمال وكل من ساهم.. ربنا يكرمهم ويزيدهم"، مشددا على أن المجتمع المصرى كله مقدر هذا الأمر.

وقال الرئيس السيسي، خلال احتفالية أبواب الخير"، إن الدولة تعمل على تطوير الأداء من أجل تحسين معيشة المواطنين".