الداخلية: ضبط 9150 شخصا لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية، جهودها حرصا على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن ضبط 9150 شخصا لعدم ارتداء الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ (9109) أشخاص، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 41 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.

وتم تحرير 694 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 209 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالي 1282 أرجيلة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجاري استمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.