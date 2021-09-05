الأمن يكشف حقيقة تضرر شخص من مهندس الفحص الفني بإدارة مرور بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يتضمن تضرر أحد الأشخاص من مهندس الفحص الفني بإدارة مرور بورسعيد.

رصدت أجهزة الأمن تداول مقطع فيديو عبر إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) يتضمن نشوب مشادة كلامية بين ناشر الفيديو وأحد الأشخاص ادعى أنه فني فحص بإدارة مرور بورسعيد؛ متضرراً منه لطلبه مبلغ مالي نظير إنهاء إجراءات الفحص الفني للدراجة البخارية ملكه، وتعديه على الموظف بالسب.

بالفحص تبين أنه تم العثور على الدراجة النارية الخاصة بالشاكي بدائرة قسم شرطة العرب مثبت عليها (لوحات معدنية غير مؤمنة)، وبالعرض على النيابة قررت تسليم المركبة المضبوطة لمالكها عقب سداد الغرامة، وعقب سداد الغرامة تقدم المذكور إلى مكان التحفظ على المركبة لاستلامها عقب فحصها بمعرفة المهندس الفني المختص، حيث نشبت مشادة كلامية بين المذكور وفني الفحص بإدارة المرور بسبب ادعاء الأول طلب الثاني منه مبلغ مالي لإنهاء إجراءات الفحص الفني لدراجته النارية.

وبمواجهة فني فحص إدارة المرور نفى صحة ما ادعاه مالك الدراجة النارية وعلل ذلك لرغبة المذكور في سرعة إنهاء الإجراءات دون تحري الدقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.