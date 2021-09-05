الداخلية تنشر فيديو لـ"خناقة المنيا" وتكشف عدد الضحايا (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

نشرت وزارة الداخلية، مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك" لمشاجرة بين مجموعة من الأشخاص بالمنيا.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان اليوم الأحد، أن أجهزة الأمن رصدت تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" متضمنًا وقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص بدائرة مركز شرطة مطاى بمحافظة المنيا.

وأوضحت أنه بالفحص أمكن تحديد طرفي المشاجرة، طرف أول عامل مصاب بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وآخر حاصل على دبلوم متوفى إثر إصابته بكسر بعظام الجمجمة، و طرف ثان 5 أشخاص، 4 منهم مصابين بجروح وكدمات متفرقة بالجسم جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة مطاي بالمنيا، بسبب خلافات عائلية تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها كلٍ منهم على الآخر بالضرب محدثين ما بهم من إصابات، كما نتج عنها وفاة أحد الأشخاص من الطرف الأول.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهم تبادلوا الاتهام بالتعدي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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