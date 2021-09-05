قيدهن بسلاسل حديدية.. القبض على تاجر عذب بناته في الإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية، تاجر؛ لقيامه بتقييد بناته الثلاث والتعدي عليهن بالضرب، بدعوى تأديبهن.

رصدت الأجهزة الأمنية تداول مقطع فيديو عبر إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بإجراء حوار مع طفلتين ومضمونه قيام والدهما بتقييدهما بالسلاسل الحديدية وتعذيبهما، وتمكنهما من الهرب من المنزل واللجوء لأحد الأشخاص بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية.

بالفحص تبين قيام والدهما (تاجر، مقيم بدائرة مركز الإسماعيلية "من ذوي الاحتياجات الخاصة") بتقييد بناته الثلاث والتعدي عليهن بالضرب، وقد تمكنت اثنتين منهن من الهرب.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وتم تحرير نجلته الثالثة، بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بهدف تأديبهم.