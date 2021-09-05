الرئيس السيسي يتفقد أكبر قافلة إنسانية لرعاية مليون أسرة على مستوى الجمهورية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن أوضاع المواطنين المعيشية لن تتغير إلا بجهد مشترك سواء من وزارات التضامن أو الثقافة أو الشباب والرياضة أو من منظمات المجتمع المدني، مستشهدا بالإنجازات التي تحققت في الإسكان كمشروعات "بشائر الخير" و"أهالينا".

وجدد الرئيس السيسي، الشكر لصندوق (تحيا مصر) والقائمين عليه، مشيرا إلى أن هذا الصندوق تحت مسؤوليته المباشرة، وأن أي مبالغ مالية يجرى صرفها من الصندوق تتم تحت إشرافه واقتناعه الشخصي.

وطمأن المصريين بوجود مجلس أمناء للصندوق "قوي ويباشر عمله بعناية"، مؤكدا أن أموال الصندوق في أياد أمينة، ويتم إنفاقها بناء على فيه تخطيط ودراسات وتصور دقيق؛ لتخفيف من معاناة المواطنين.

وأعرب الرئيس السيسي عن أمله في أن يمتد مجال العمل بالصندوق - بفضل الله عزو جل - إلى داخل وخارج مصر.

وعقب انتهاء مداخلته، تفقد الرئيس السيسي أكبر قافلة إنسانية لرعاية مليون أسرة على مستوى الجمهورية، في إطار احتفالية (أبو الخير).

واستمع الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى شرح مفصل ـ أثناء جولته التفقدية لأكبر قافلة إنسانية لرعاية مليون أسرة على مستوى الجمهورية، وذلك خلال احتفالية أبواب الخير التي ينظمها صندوق (تحيا مصر) بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، في العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تتزامن مع اليوم العالمي للعمل الخيري ـ حول عدد من المبادرات الخيرية والاجتماعية التي تقدم للمواطنين وعلى رأسها مبادرة رعاية مرضى الفشل الكلوي، حيث تم توفير أحدث الأجهزة العالمية لمكافحة هذا المرض، فضلا عن سعى الدولة لمكافحة الأمراض المزمنة مثل (السكر وضغط الدم والسمنة وفيروس سي) .

كما استمع الرئيس السيسي الى شرح حول مبادرة (نور حياة) التي وفر لها صندوق تحيا مصر أحدث الاجهزة في العالم لرعاية مرضى العيون ، ومنها عدد كبير من الاطفال وكبار السن.

ثم استمع الرئيس أيضا لشرح حول مبادرة "بالعلم نستطيع" حيث قدم صندوق تحيا مصر كل ما يلزم لتطوير معامل كليات طب عين شمس والقاهرة والاسكندرية.