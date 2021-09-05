شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: "عايزين جهد أكبر عشان نحقق الـ 100 مليار لصندوق تحيا مصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الجهد الذى يبذله صندوق تحيا مصر هو جهد منظم، مضيفا: "أد إيه واصل للناس الجهد ده، لأنه جهد منظم ومخلص وكبير، لما جينا نعمل صندوق تحيا مصر ونجمع فيه أموال تكون وسيلة إضافية لقدرة الدولة مع منظمات المجتمع المدني لتنظيم العمل الخيرى والتحديات اللى بتقابل الناس فى كل حتة فى مصر".

وأضاف الرئيس خلال احتفالية أبواب الخير: "عاوز أقولكم إنه لغاية دلوقتى الـ 100 مليار اللى كنا بنحلم بيهم مجوش لغاية دلوقتي، وعلشان كده بقول للدكتور مصطفى لازم تشوفوا وسيلة أخرى تضيف للصندوق أكتر من كده سواء من تبرعات الناس أو موارد نقدر نحشدها علشان فيه دور كبير في ظروف زى الظروف اللى بتمر بالمصريين.. اد ايه محتاجين نسعد الناس ومحتاجين نطور أكثر من كده فى الممارسة.. دخلنا في موضوع الإسكان وحاولنا نحل المسالة بشكل أفضل وحقق نجاح ومستمرين فيه.. واتكلمنا في المبادرات الصحية المختلفة وممكن الصندوق يساهم فيها ونجح فى مساعدة الغارمين بالمساهمة مع مؤسسات المجتمع المدني.. في الخير بنبقى عشمانين أكتر وكل ما تكون قدراتنا المالية كبيرة كل إما نقدر نعمل أكتر".

وتابع الرئيس: "جمعيات كثيرة تقوم بتوزيع سلع ومشروعات صغيرة ومتناهية الصغر على الناس، وبقولكم لو احنا قدرنا نساعد أسرة من احتياج شديد لتلبية احتياجاتها من دعمنا يبقا عملنا حاجة جميلة قوي، بتوزع رؤوس ماشية في الريف، طيب احنا بنديهم راس ماشية تجيب ايه؟، هتقولى ده كويس قياسا بالظروف، طيب اى نوع راس ماشية ، فيه راس ماشية تجيب 40 كليو لبن طيب انا بديهم اد ايه؟، اللى انا بقول عليها غالية بس هتعمل ايه؟، بتاكل وتشرب زى العادية، يا ترى احنا نقدر نعمل ده بحيث لما ندى راس ماشية من النوع ده تفرق معاه كتير قوى".