شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يحذر من موجة كورونا الرابعة ويدعو للالتزام بالإجراءات الاحترازية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إننا على أعتاب الموجة الرابعة لفيروس كورونا، داعيا المصريين للانتباه للإجراءات الاحترازية، قائلا: "نخلى بالنا وحملة التطعيم ننهض بيها بأكبر معدلات".

وأضاف الرئيس للمصريين خلال احتفالية أبواب الخير: "من فضلكم تجاوبوا معانا وقلنا في التعليم باننا حريصين على أن العام الدراسى يبدا نكون طعمنا أعضاء هيئة التدريس وطلبة الجامعة، ولو فيه فرصة ننزل للثانوي العام، وعاوزين نحقق معدلات تطعيم كبيرة خلال فترة زمنية قليلة من أجل المناعة الجماعية، متابعا: "مليش غير ربنا وكفى به أنه هو يحمينا ويكفينا.. مصر وكل العالم من شر الجائحة".