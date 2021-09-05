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الرئيس السيسي: الدولة تعمل على تطوير الأداء لتحسين معيشة المواطنين

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القاهرة - سامية سيد - قدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشكر لكل من ساهم في فعالية "أبواب الخير" قائلا: "اللى إحنا بنشهده والجهد اللى بيتعمل خلال السنوات الماضية فيما يخص صندوق تحيا مصر وكل المشاركين من منظمات المجتمع المدني والقائمين على أعمال البر والخير ورجال الأعمال وكل من ساهم.. ربنا يكرمهم ويزيدهم"، مشددا على أن المجتمع المصرى كله مقدر هذا الأمر.

وقال الرئيس السيسي، خلال احتفالية أبواب الخير"، إن الدولة تعمل على تطوير الأداء من أجل تحسين معيشة المواطنين".

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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