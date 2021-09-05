شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة: بناء الإنسان وتطوير العقل المصرى مشروع ثقافى أساسى للجامعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب الدكتور عبد الله التطاوى مستشار رئيس جامعة القاهرة بالكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة وتحرير الخليج 365 ، مؤكدا أنه سبق وشارك فى معسكرات بناء قادة المستقبل بجامعة القاهرة وذلك قبل توقفها بسبب جائحة كورونا ، ويشارك اليوم فى معسكر قادة المستقبل النسخة الرابعة تحت عنوان بناء الإنسان وتطوير العقل المصرى تمثل المشروع الثقافى الاساسى بجامعة القاهرة وهو المشروع الذى تتبناه الدولة الوطنية بحكمة واقتدار وحرص بخطى متسارعة عبر كم من المشروعات الثقافية والفكرية التى تستهدف تطوير الوعى.

وأضاف الدكتور عبد الله التطاوى فى كلمته الافتتاحية للحوار الذى تنظمه جامعة القاهرة ، ضمن فعاليات النسخة الرابعة من معسكر قادة المستقبل ، أن قضية المجتمع وبناء الإنسان تتعدد مداخلها وفى كل لقاءات الافتتاح فى المعسكر كان الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة له بصمة فى تعريف الطلاب بخطوات وبرامج تطوير العقل المصرى.

وتابع الدكتور عبد الله التطاوى، أن جامعة القاهرة تتعامل مع ما يقرب من ربع مليون طالب وهذا العدد الضخم حين تتيح له التعليم والتعلم فى ظل المشكلات العصرية لتغطية احتياجات فعلية لهذا الجيل المكثف بفكره الجديد ، واصبح لدينا منصة البلاك بورد والتعليم الالكترونى والاختبارات الالكترونية يمثل عبء على جامعة القاهرة ولذلك مجلس الجامعة بقيادة الدكتور الخشت يتجاوز كل هذه الصعوبات ويخرج بكم من المشروعات.

واستطرد ، أن تطوير العقل المصرى مشروع تبناه الدكتور محمد الخشت على مدار 3 سنوات وتم تخريج ما يقرب من 2000 طالب من هذا البرنامج وكيف تغير منظومة التفكير وكيف تفكر فى المستقبل وتتعايش مع الواقع ، مفهوم الثقافة متعدد ولدينا حوالى 460 للثقافة تقريبا والثقافة هو كل ما يفكر فيه الإنسان أو يبدعه أو يحلم به.