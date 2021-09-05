شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية تتلقى 2671 شكوى خلال شهر أغسطس.. وتؤكد: حل 77% منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن مبادرة "صوتك مسموع"، التى أطلقتها الوزارة فى أكتوبر 2018، تلقت خلال شهر أغسطس الماضى، 12 ألفا و545 رسالة بزيادة 2077 رسالة بالمقارنة بشهر يوليو الماضى بنسبة 19.8%، وتضمنت هذه الرسائل 2671 شكوى تم الرد على 2059 شكوى منها بنسبة انجاز تخطت 77%، وجارى حل 612 شكوى.

وأشار شعراوى، في بيان اليوم، إلى أن زيادة عدد المتعاملين مع المبادرة يمثل دليلاً على ثقة المتعاملين بها نتيجة تفاعل فرق العمل التى تم تشكيلها بالمحافظات للتواصل مع فريق العمل الرئيسى بالوزارة وقيادات المحافظات فى العمل بجدية مع الشكاوى، لافتا إلى إن إجمالى ما تلقته المبادرة منذ بدء عملها حتى شهر أغسطس الماضى 368 ألفا و537 رسالة تضمنت أكثر من 70 الف شكوى تم الرد على 67 ألفا و 852 شكوى بنسبة 96.6 % وجارى على 2403 شكوى.

وأشار شعراوى إلى تنوع شكاوى المواطنين التى تلقتها المبادرة خلال شهر أغسطس ما بين شكاوى للقمامة والتى بلغ عددها 1403 شكوى، والإشغالات 982 شكوى، ومخالفات البناء 166 شكوى، والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة 83 شكوي، وشكاوى الفساد 5 شكاوى، إضافة إلى 32 شكوى خاصة بمبادرة حياة كريمة.

وأكد شعراوى إن المبادرة تعمل من خلال عدة قنوات اتصال، مما ييسر على المواطن الإبلاغ عن شكواه بالطريقة التى تناسبه وضمان سرعة الاستجابة والرد عليها، لافتًا إلى أن عدد المتابعين لصفحة صوتك مسموع تجاوز 63.5 ألف متابع بزيادة 2503 متابع عن شهر يوليو الماضى، وتجاوزت مشاهدات الصفحة 101ألف مشاهدة، وأن خدمة الواتس آب تلقت خلال شهر أغسطس أكثر من 10 آلاف رسالة على الواتس آب بزيادة 2000 رسالة بالمقارنة بشهر يوليو بنسبة تخطت 24% وتضمنت 2217شكوى تم حل 1728 شكوى منها .

وأشار التقرير، إلى تلقى البريد الإلكترونى للوزارة 85 رسالة منها 28 شكوى تم حلها بنسبة 68 %، وتلقى الخط الساخن 414 اتصالًا تليفونيًا من المواطنين للاستفسار عن الشكاوى التى ترد إلى المبادرة بزيادة 107 اتصالات بالمقارنة بشهر يوليو الماضى بنسبة حوالى 35%.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أنه تم تدعيم المبادرة منذ انطلاقها بكل الآليات التى تمكنها من تنفيذ أهدافها وأداء عملها على الوجه الأكمل وبما يحقق رضا المواطنين ومساعدتهم فى الاستجابة لشكواهم، لافتاً الى أن المبادرة تعد استكمالاً لتطوير منظومة الشكاوى وخدمة المواطنين القائمة بالوزارة وقال أنه فى إطار تطوير آلية حل شكاوى المواطنين والوصول إلى مرحلة متقدمة من رضا المواطن، تم التوجيه بقيام الاجهزة التنفيذية بالمحافظات بعمل جولات للمدن والأحياء للتأكد من حل الشكاوى بشكل جذرى وعدم عودة تلك الشكاوى مرة أخرى واتخاذ إجراءات فورية ضد المتسببين فى ذلك.

ولفت شعراوى إلى أن فرق عمل المبادرة فى المحافظات تتعامل مع الشكاوى الواردة للمبادرة بصورة سريعة وكانت أبرز المحافظات استجابة فى حل الشكاوى هى محافظات القاهرة و الجيزة والقليوبية و الإسكندرية لافتاً الى أن فرق المحافظات هى بمثابة غرفة عمليات دائمة تتلقى الشكاوى وتتابعها وتتواصل مع أصحابها وإفادتهم بما تم بصدد شكواهم، مشيدًا بالجهود التى بذلتها فرق المبادرة بالوزارة والمحافظات لخدمة المواطنين مطالباً بالمزيد من الجهد والعمل لسرعة التفاعل مع الشكاوى والعمل على حلها بالتنسيق مع قيادات المحافظات بما يحقق رضا المواطن عن أداء الإدارة المحلية.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن المبادرة كان لها دور هام وملموس فى متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن تنفيذ الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنها منع الشيشة بالمقاهى، كما تابعت ايضاً تنفيذ قرار المواعيد الجديدة لغلق المحال والمطاعم والورش والكافيهات، كما تلقت شكاوى المواطنين والابلاغ عن مخالفات البناء والتعدى على املاك الدولة والتحرك السريع اتجاه هذه الشكاوى فى ظل جهود الحكومة لاسترداد اراضى الدولة .

جدير بالذكر أنه يتم التواصل مع مبادرة "صوتك مسموع" عن طريق رقم "الواتس أب" (01150606783) ورقم الخط الساخن (15330) والصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوكhttps://www.facebook.com/sotakmasmwo/?ref=bookmarks.والبريد الالكترونى للوزارة [email protected]