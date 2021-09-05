شكرا لقرائتكم خبر عن مكتب التنسيق يناشد طلاب الثانوية بسرعة تسجيل الرغبات ويؤكد إتاحة التعديل حتى 7 مساء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناشد السيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف على أعمال مكتب التنسيق ، طلاب المرحلة الثانية للتنسيق بسرعة تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الالكترونى قبل غلق باب التقدم المقرر له 7 مساء اليوم .

وقال السيد عطا فى تصريح لـ ”الخليج 365”، إنه على الطلاب مراجعة الرغبات وترتيبها وفقا للاختيار حيث أن متاح امام الطلاب تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء اليوم على أن يقوم مكتب التنسيق بترشيح الطلاب بعد الانتهاء من غلق باب تسجيل الرغبات وفقا لاخر تعديل أجراه الطلاب.

ومن المقرر أن تعقد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الساعة الواحدة والنصف غدا الاثنين، مؤتمرا صحفيا للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، لإعلان نتائج تنسيق المرحلة الثانية للجامعات الحكومية والمعاهد، بحضور السيد عطا رئيس قطاع التعليم المشرف العام على مكتب التنسيق، والدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة ومسئولي مكتب التنسيق.