شكرا لقرائتكم خبر عن تداول أسئلة اللغة الثانية للثانوية العامة دور ثان والتعليم تتبع مصدر الغش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تداولت صفحات الغش الإلكترونى أجزاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية لامتحانات الثانوية العامة دور ثان بعد بدء لجنة الامتحان حيث نشرت الصفحات صور من امتحان اللغة الفرنسية والألمانية، فيما يتتبع فريق مكافحة الغش الإلكترونى بغرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مصدر الورق المتداول لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقع.

وبدأ صباح اليوم طلال الثانوية العامة "الشعبة العلمية والأدبية" أداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية بإجمالى 27 ألف و141 طالب وطالبة، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) امتحان مادة اللغة العربية (ورقة ثانية) بإجمالى 6 طالب وطالبة، حيث بدأت لجنة الامتحان فى العاشرة صباحاً.

وكانت لجان السير استقبلت اللجان الطلاب وحرصت على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء دخول الطلاب حيث نبهت اللجان على الطلاب بضرورة ارتداء الكمامة واستخدام الادوات الشخصية الخاصة بعقد الامتحان، كما شهدت اللجان أيضا تفتيش الطلاب لمنع دخول أى أجهزة غش سواء إلكترونية أو تقليدية.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم جدول امتحان الدور الثانى للثانوية العامة، موضحة أنها بدأت السبت 4 سبتمبر الجارى، امتحانات الثانوية العامة للدور الثانى، حيث يؤدى طلاب الثانوية العامة امتحان الدور الثاني بداية من 4 سبتمبر فى مادة اللغة العربية والأحد 5 سبتمبر اللغة الأجنبية الثانية والاثنين 6 سبتمبر الجبر والهندسة الفراغية والثلاثاء 7 سبتمبر الفيزياء والتاريخ والأربعاء 8 سبتمبر اللغة الأجنبية الأولى والخميس 9 سبتمبر الديناميكا والسبت 11 سبتمبر الكيمياء والجغرافيا والأحد 12 سبتمبر الجيولوجيا والعلوم البيئية وعلم النفس والاجتماع والتفاضل والتكامل والاثنين 13 سبتمبر الأحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن قواعد دخول امتحانات الدور الثانى كما هى لم تتغير حيث يسمح فقط لمن رسب فى مادة أو مادتين بامتحان الدور الأول دخول اختبارات الدور الثانى، أما من رسب فى 3 مواد دراسية فأكثر سيبقى للإعادة للعام الدراسى المقبل، لافتة إلى أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات التى تسبق انطلاق الاختبارات حيث تم تحديد عدد لجان السير وأيضا تكليف المراقبين ورؤساء اللجان والانتهاء من طباعة الأسئلة وكراسات البابل شيت، كما تم تعقيم اللجان ومدها بالمستلزمات الصحية والوقائية من كمامات ومطهرات فى إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل اللجان أثناء أداء الطلاب للاختبارات.