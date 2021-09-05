شكرا لقرائتكم خبر عن إقلاع أولى رحلات مصر للطيران إلى الكويت بعد توقف أكثر من عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنفت شركة مصر للطيران، صباح اليوم الأحد، رحلاتها الجوية إلى الكويت، وذلك بعد توقف أكثر من عام بسبب الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها السلطات الكويتية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر مطلعة، إن أولى رحلات شركة مصر للطيران أقلعت من مطار القاهرة الدولى فى تمام الساعة 7,10 صباحا الرحلة رقم ms610، ومن المقرر أن تقلع رحلة أخرى تابعة للشركة فى تمام الساعة 4,20 عصراً، وذلك بأحدث طرازات الشركة البوينج B787-9 Dreamliner، والمعروفة باسم طائرة الأحلام، والتى تسع لعدد 309 مقاعد، ومن المخطط أن تُسير الشركة أيضًا الرحلات بطرازها البوينج 737-800 المزودة بشاشات شخصية ومقاعد أكثر رحابة.

وكان مجلس الوزراء الكويتى أعلن موافقته على عودة الطيران المباشر مع بعض الدول منها مصر، حيث تم تحديد نسبة محددة لشركات الطيران المحلية والمصرية، بواقع 1562 راكبا قادما إلى البلاد فى اليوم، منها 781 راكبا لشركات الطيران المحلية، ومثلهم لشركات الطيران المصرية.