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رئيس الوزراء: العمل الخيرى واجب إنسانى ويهدف لنشر التكافل والتضامن الاجتماعى

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القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن العمل الخيري هو الواجب الحقيقى للإنسانية، وأعمالنا الخيرية تسهم في القضاء على الفقر والذى يعد جوهر التحديات التي تهدد الإنسانية، ويولد مجتمعا قليل الابداع، مشددا على أن العمل الخيري يهدف إلى نشر التكافل والتضامن الاجتماعي ما يؤدى الى تعزيز القيم الدينية والنهوض بالمجتمعات.

وأضاف رئيس الوزراء خلال كلمته باحتفالية أبواب الخير بحضور الرئيس السيسي، أن الدولة عملت على تنفيذ العديد من المبادرات لتحسين أحوال المواطنين.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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