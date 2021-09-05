شكرا لقرائتكم خبر عن المدارس تستقبل طلاب الثانوية العامة دور ثان لأداء امتحان اللغة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توافد طلاب الثانوية العامة على المدارس، قبل قليل، استعدادا لأداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية بامتحانات الدور الثانى التى انطلقت أمس السبت وتستمر حتى 13 سبتمبر الجارى، حيث استقبلت اللجان الطلاب وحرصت على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء دخول الطلاب، ونبهت اللجان على الطلاب بضرورة ارتداء الكمامة واستخدام الادوات الشخصية الخاصة بعقد الامتحان، كما شهدت اللجان أيضا تفتيش الطلاب لمنع دخول أى أجهزة غش سواء إلكترونية أو تقليدية.

ويؤدى اليوم الأحد 5 سبتمبر الجارى طلاب الثانوية العامة (الشعبة العلمية والأدبية) امتحان اللغة الأجنبية الثانية بإجمالى 27 ألف و141 طالبا وطالبة، كما يؤدى طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) امتحان مادة اللغة العربية (ورقة ثانية) بإجمالى 6 طلاب.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم جدول امتحان الدور الثانى للثانوية العامة، موضحة أنها بدأت السبت 4 سبتمبر الجارى، امتحانات الثانوية العامة للدور الثانى، حيث يؤدى طلاب الثانوية العامة امتحان الدور الثانى بداية من 4 سبتمبر فى مادة اللغة العربية والأحد 5 سبتمبر اللغة الأجنبية الثانية والاثنين 6 سبتمبر الجبر والهندسة الفراغية والثلاثاء 7 سبتمبر الفيزياء والتاريخ والأربعاء 8 سبتمبر اللغة الأجنبية الأولى والخميس 9 سبتمبر الديناميكا والسبت 11 سبتمبر الكيمياء والجغرافيا والأحد 12 سبتمبر الجيولوجيا والعلوم البيئية وعلم النفس والاجتماع والتفاضل والتكامل والاثنين 13 سبتمبر الأحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن قواعد دخول امتحانات الدور الثانى كما هى لم تتغير حيث يسمح فقط لمن رسب فى مادة أو مادتين بامتحان الدور الأول دخول اختبارات الدور الثانى، أما من رسب فى 3 مواد دراسية فأكثر سيبقى للإعادة للعام الدراسى المقبل، لافتة إلى أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات التى تسبق انطلاق الاختبارات حيث تم تحديد عدد لجان السير وأيضا تكليف المراقبين ورؤساء اللجان والانتهاء من طباعة الأسئلة وكراسات البابل شيت، كما تم تعقيم اللجان ومدها بالمستلزمات الصحية والوقائية من كمامات ومطهرات فى إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل اللجان أثناء أداء الطلاب للاختبارات.