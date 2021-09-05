شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يتفقد أكبر قافلة إنسانية لرعاية مليون أسرة على مستوى الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم أكبر قافلة إنسانية لرعاية مليون أسرة علي مستوى الجمهورية، وذلك فى إطار احتفالية أبواب الخير.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، بأن احتفالية ابواب الخير التي ينظمها صندوق تحيا مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وتزامنا مع اليوم العالمي للعمل الخيري، تستهدف حوالي 5 مليون مواطن في إطار تكثيف جهود وإجراءات الحماية الاجتماعية التي تتخذها الدولة لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، وذلك بالتنسيق ما بين القطاع الحكومي وغير الحكومي ومنظمات المجتمع المدني.