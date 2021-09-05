شكرا لقرائتكم خبر عن نائب سفير بريطانيا: مصر من المشاركين الرئيسيين فى مؤتمر المناخ الدولى بجلاسكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال قدسي رشيد، نائب السفير البريطاني بالقاهرة، إن تغير المناخ هو أحد أكبر التحديات التي تواجهها المملكة المتحدة والعالم كله والأفراد، مشيرا إلى استضافة المملكة المتحدة الدورة السادسة والعشرون لمؤتمر الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في نوفمبر 2021 في جلاسكو (كوب 26).

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، على هامش فاعليات مهرجان البيئة وهو الأول من نوعه واستضافته الجامعة الأمريكية بالقاهرة، إن المؤتمر يدعو جميع دول العالم للموافقة على اتخاذ إجراءات أكثر حزما لتقليل انبعاثات الكربون وتوصيلها إلى صفر بحلول عام 2050، والتوصل إلى سبل جديدة لتوفير التمويل خاصة في الدول النامية لحماية الطبيعة والناس وبحث كيفية العمل بالتعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص لتحقيق هذه الأهداف، مؤكدا أن الجميع لديه دورا يلعبه في هذا الصدد، سواء الأشخاص أو رواد الأعمال.

وحول التعاون مع الحكومة المصرية، قال نائب السفير البريطاني، "نحن فخورون للغاية بالتعاون مع الحكومة المصرية، حيث أن الحكومة المصرية زعيمة عالمية في هذا المجال، والتغيرات التي قامت بها خلال السنوات الأخيرة بدعم من الحكومة البريطانية كانت رائعة، وهناك فرصة حقيقية لمصر للمضى قدما لتعلب دورا إقليميا، إذ أنها قائدة في المنطقة ولديها دورا تلعبه لتشجيع الدول الأخرى لتطبيق نفس التغيرات التي قامت بها."

وحول التعاون بين مصر والمملكة المتحدة في إطار مؤتمر "كوب 26"، قال رشيد إن مصر ستكون من المشاركين الرئيسيين في المؤتمر حيث كانت مفاوضة رئيسية في المؤتمر الأخير لتغير المناخ، ولديها اهتمام خاص لتمثيل أولوياتها ولكن أيضا لتمثيل صوت العديد من الدول الأخرى، مؤكدا تطلع بلاده لاستضافة مصر في هذا المؤتمر.

وأضاف أن القاهرة كذلك تتطلع لاستضافة مؤتمر "كوب 27"، لذا فهناك فرصة حقيقية لتعاون مصر والمملكة المتحدة في هذا الشأن.