شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد العمال: نشهد نهضة صناعية وتنموية يلعب فيها العمال دوراً كبيراً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للمرافق هشام فؤاد، على أن مصر داعمة لوحدة "العمال العرب"، ومؤمنة بدورهم التاريخى فى عملية التنمية، وزيادة الإنتاج، وقال إن مصر تشهد خلال هذه الأيام نهضة صناعية وتنموية كبيرة يلعب فيها العمال دوراً كبيراً، داعياً جميع العمال العرب إلى التمسك بشعار "قوتنا فى وحدتنا"، وبمواصلة العمل والإنتاج، والاستمرار فى الوقوف بجانب دولهم لمواجهة التحديات الراهنة بكافة أشكالها .

جاء ذلك خلال اجتماع عقده فؤاد، مع الأمين العام للاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب الجديد، جمال القادرى، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال سورية، والوفد النقابى السورى المرافق له، وبحضور جبالى المراغى رئيس المجلس المركزى للاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، لتكريمهما على المواقع الجديدة فى "الاتحاد الدولي" الذى عقد مؤتمره العام الرابع عشر بمدينة الغردقة يومى الإثنين والثلاثاء الماضيين بحضور ممثلون عن 10 اتحاد عمالية عربية ، و11 اتحاد عمالى مهنى، وأسفر عن انتخاب قيادة جديدة تقود "العمال العرب" لمدة 5 سنوات مقبلة..

وقال نقيب المرافق هشام فؤاد، إن تكريم "المراغي" و"القادري" هو: بداية للتنسيق والعمل المشترك بين "النقابة العامة" والاتحاد الدولى وهيئاته ذات الصلة"، وأيضا تكريم للقيادة الجديدة للاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب الذى يضم فى عضويته اتحادات عمالية عربية تمثل ما يقرب من 100 مليون عامل عربى ،مستشهداً بدور ومواقف "العمال العرب" على مدار التاريخ ليس فى العمل والإنتاج فقط ،بل فى مواجهة التحديات كالإرهاب ،ومحاولات تفكيكهم وتفرقتهم لضرب "العملية الإنتاجية"، ومثمناً رفضهم لحروب الجيل الرابع التى تستهدف نشر الشائعات ،وإثارة الفوضى وعدم الاستقرار خاصة فى مواقع العمل والإنتاج .

واستطرد نقيب"المرافق" قائلاً :"نعلم أن المسؤولية ثقيلة لكن ثقتنا ،ومعرفتنا بالقيادة الجديدة تجعلنا نطمئن على مستقبل "العمال العرب"، رغم التحديات الراهنة، ومنها تحديات: البطالة والتشغيل، وممارسات الاحتلال الإسرائيلى ضد العمال العرب فى الاراضى العربية المحتلة فى فلسطين والجولان وجنوب لبنان ،وكذلك إثار وتداعيات فيروس كورونا على عالم العمل والعمال".. وأضاف :"إن الشعار الذى يرفعه الاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب "قوتنا فى وحدتنا " كفيل بأن يكون بداية خارطة طريق للمزيد من الوحدة والعمل المشترك، خاصة فى المرحلة المقبلة "..وقال :"نحن فى النقابة العامة للمرافق التى تضم فى تضم فى عضويتها أكثر من 400 الف عامل، داعمون ،ونقف دائماً بجانب إخواننا العرب فى كل القضايا الوطنية والعروبية التى من شأنها الدفاع عن حقوق العمال المشروعة للعمال ،وتوعيتهم بالحقوق والواجبات" .

وبدأ الاجتماع بكلمات للمراغى والقادرى أكدا خلالها على دور النقابة العامة للمرافق التابعة للإتحاد العام لنقابات عمال مصر ،فى خدمة أكثر من 400 ألف عامل فى قطاعات "الكهرباء، مياه الشرب، الصرف الصحى والإسكان"، مشيدين بتماسك قيادتها وأعضائها ،والقيام بدورها كجزء مهم من الحركة النقابية المصرية والعربية "كماً وكيفاً "..

يذكر أن وفداً من الاتحاد العام لنقابات سورية شارك فى الاجتماع ومنهم: الأمين العام للاتحاد العربى لعمال الصناعات الكهربائية و الهندسية و المعدنية رفيق العلونى نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال سورية، ونبيل العاقل الأمين العام للاتحاد العربى لعمال البلديات والسياحة والقيادى العمالى السوري، وماريت خورى عضو المكتب التنفيذى أمينة الثقافة والاعلام ،وحسناء كوارة ،عضو المكتب التنفيذي، وراميا رستم امينة سر اللجنة المرأة العاملة...ومن النقابة العامة للمرافق فى مصر : رضا الدغيدى امين الصندوق، وأحمد فهمى نائب اول النقابة ،واشرف فهمى من" النقابة العامة ".